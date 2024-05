GameStop haalt ruim 900 miljoen dollar op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GameStop heeft vrijdag ruim 933 miljoen dollar opgehaald met de plaatsing van 45 miljoen aandelen. Dit zorgde dinsdag voor een flinke koerssprong voor het Amerikaanse meme-aandeel. Daarmee gaf GameStop gevolg aan het eerder deze maand gemelde voornemen van een aandelenemissie. De melding ervan zorgde voor een koersdaling van meer dan 20 procent, vandaag wordt dat verlies goedgemaakt. Half mei leek de plaatsing nog goed te zijn voor 872 tot 892 miljoen dollar, maar die range kon worden overtroffen dankzij de koersdynamiek. GameStop zat vrijdag ook al in de lift in de handel nabeurs nadat de eerste resultaten van de emissie binnen druppelden. GameStop lijkt dinsdag in New York zo'n 24 procent hoger te openen. info@abmfn.nl

