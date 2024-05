Recalcico wil beursexit PB Holding

(ABM FN-Dow Jones) Recalcico Beheer wil dat het beleid bij beursvehikel PB Holding wordt gewijzigd, waarbij de beursnotering versneld moet worden beëindigd om zo kosten te besparen. Dit meldde Recalcico, dat een belang van 5,1 procent heeft in PB Holding, dinsdag in een persbericht.

"Vanwege het uitblijven van positieve resultaten bij de afwikkeling van het belang in Bovemij (het enige betekenisvolle actief van PB Holding) en het verder uit de hand lopen van de beheerskosten in 2023", polst Recalcico momenteel onder aandeelhouders om te komen tot een beleidswijziging bij deze vennootschap.

Het belangrijkste punt daarbij is het versneld beëindigen van de "kostbare" beursnotering van PB Holding, "al dan niet na het verkopen van het lege vehikel", aldus Recalcico. Daarbij zou het belang in Bovemij eventueel aangehouden kunnen worden in een niet-beursgenoteerde entiteit.

Volgens Recalcico is hiermee een kostenbesparing van meer dan 60 procent "eenvoudig" haalbaar. "Nadelige gevolgen voor de gewenste verkoop van het belang in Bovemij heeft deze structuurwijziging niet", meent Recalcico.

PB Holding vloeide in 2022 voort uit de verkoop van automotivebedrijf Stern, dat werd verkocht aan het Zweedse Hedin. Volgens Recalcico was dat een "teleurstellende overname", tegen een prijs die "significant lager lag dan de economische waarde."

Sindsdien is het beursvehikel PB Holding in stand gehouden "onder de belofte dat het enig overgebleven actief, een belang van ruim 5 procent in aandelen van de verzekeraar Bovemij, zonder korting op de economische waarde, te gelde gemaakt zou gaan worden", aldus Recalcico.

Maar nu, twee jaar later, ziet Recalcico weinig progressie en is de economische waarde van Bovemij zelfs "fors gedaald", van 37,60 naar 32,27 euro.

"En het vervreemden van het aandelenpakket, tegen welke prijs dan ook, wordt vanwege allerlei beperkende voorwaarden steeds moeilijker", aldus Recalcico.

Hoewel het niet halen van de gecommuniceerde doelstelling(en) volgens Recalcico op zich geen wanbeleid is, betwijfelt de investeerder "of het in stand houden van (de beursnotering van) het vehikel nog in het belang van de aandeelhouders is."

Recalcico is daarbij kritisch op de CEO en raad van commissarissen van PB Holding, die mogelijk "hun eigenbelang ten onrechte hebben laten prevaleren".

Recalcico is dan ook van mening dat aandeelhouders geen decharge aan bestuur en commissarissen zouden moeten verlenen tijdens de aanstaande aandeelhoudersvergadering op 26 juni. Ook zou de jaarvergadering tegen de herbenoeming van Maja Sanders als commissaris moeten stemmen, "wier zittingstermijn binnenkort afloopt en de termijn dan notabene ook de 12 jaar [...] overschrijdt."

PB Holding wil Sanders voor twee jaar herbenoemen om zo de continuïteit te waarborgen, hoewel het beursvehikel erkent dat dit volgens de Nederlandse Corporate Governance Code eigenlijk niet meer kan.

Recalcico heeft gesprekken gevoerd met PB Holding over de ingeslagen weg, maar deze inspanning is "niet succesvol" gebleken. Daarom richt men zich nu direct tot de aandeelhouders van PB Holding in een poging een beleidswijziging alsnog te realiseren.

De persoon achter Recalcico is Frans Faas, een bekende activistische belegger.

Aandelen PB Holding noteerden dinsdagmiddag 3,4 procent hoger op 3,04 euro.