Aziatische beurzen eensgezind lager

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend lager, na een rood slot donderdagavond op Wall Street door oplopende rentevrees.

De beurzen in Tokio, Hongkong, Seoel en Sydney verloren allemaal meer dan een procent. De Shanghai Composite hield de schade beperkt, met een verlies van enkele tienden van een procent.

In Japan bleek de kerninflatie in april te zijn uitgekomen op 2,2 procent, na een stijging van 2,6 procent in maart.

Wall Street begon donderdag nog optimistisch aan de handelsdag, maar het positieve sentiment kon niet worden vastgehouden en de Dow Jones index noteerde bij het slot anderhalf procent lager. Het verlies voor techbeurs Nasdaq bleef beperkt tot minder dan een half procent, dankzij een koerssprong van Nvidia van ruim negen procent na cijfers.

Sterke inkoopdata uit de VS, met vooral een flink groeiende dienstensector in mei, in combinatie met zorgelijke signalen over de inflatie in de Fed-notulen woensdagavond, zorgden donderdagmiddag voor stijgende obligatierentes en een lichte rentevrees op Wall Street.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot donderdagavond in New York bijna een procent lager op 76,87 dollar. Het was de vierde verliesdag op rij. Vanochtend noteerde de future min of meer onveranderd.

Oliehandelaren worden onder meer voorzichtiger, omdat de hogere rentes de Amerikaanse economie kunnen vertragen en zo de vraag naar olie kan drukken.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lagere opening.