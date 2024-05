De Britten mogen 4 juli naar de stembus

(ABM FN-Dow Jones) Groot-Brittannië zal in juli vervroegd naar de stembus gaan, zo maakte premier Rishi Sunak woensdagavond bekend.

Dit is een half jaar eerder dan gepland. Het Britse parlement wordt volgende week donderdag ontbonden.

Sunak, die woensdag buiten Downing Street stond, zei dat hij met koning Charles had gesproken en had gevraagd om de ontbinding van het parlement, waarmee hij de weg vrijmaakte voor een korte campagne vóór de stemming. “Dit is het moment voor Groot-Brittannië om zijn toekomst te kiezen”, zei hij.

Tot voor kort hadden de adviseurs van Sunak een stemming in oktober gepland, met als uitgangspunt dat de Bank of England de rente zou verlagen naarmate de inflatie daalde, waardoor het inkomen van de kiezers zou toenemen. Dit zou gepaard gaan met een reeks belastingverlagingen in het najaar.

De inflatie is echter hardnekkig gebleken. Volgens woensdag vrijgegeven gegevens vertraagde de rente in de loop van het jaar tot en met april tot 2,3 procent, maar dat was nog steeds hoger dan veel analisten hadden verwacht en verkleinde de kans op renteverlagingen door de centrale bank vóór het einde van het jaar. Economen zeggen dat er in de Britse financiën ook weinig bewegingsruimte is om substantiële belastingvoordelen vóór de verkiezingen door te voeren.

De regering hoopt misschien ook dat zij kan profiteren van een plan om illegale migratie aan te pakken door asielzoekers de komende weken naar Rwanda te brengen. Labour noemt het plan een "gimmick".

De verkiezing zou een ramp kunnen zijn voor de Conservatieve Partij. De Brexit, de belangrijkste erfenis van de afgelopen tien jaar, is nu behoorlijk impopulair. Uit een opiniepeiling van "What Britain Thinks" blijkt dat 58 procent van de Britten weer terug naar de Eurozone wil.

Ondertussen zijn veel van de beloofde voordelen van het verlaten van de EU nog niet gerealiseerd. Er werd bijvoorbeeld verwacht dat de Brexit de immigratie zou terugdringen, maar de legale en illegale immigratie bereikte een hoogtepunt in 2022, voordat hij pas in 2023 lichtjes terugviel.