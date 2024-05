AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager gesloten, maar bleef dicht bij de recent behaalde recordstanden.

De AEX-index daalde 0,1 procent tot 910,52 punten.

De beurzen oogden rustig, zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die vanavond openbaar worden gemaakt.

"Uit de notulen zal vermoedelijk blijken dat de deur naar een mogelijke renteverlaging blijft openstaan, maar dat er meer vertrouwen nodig is dat de inflatie echt afkoelt", aldus analisten van IG. Hetzelfde herhaalde Fed-bestuurder Christopher Waller deze week.

Veel aandacht is er voor de kwartaalcijfers van Nvidia, na het slot op Wall Street. "De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd", aldus Verstraete van Lynx.

Hij verwees ook naar uitspraken van ECB-voorzitter Christine Lagarde, die dinsdag zei dat een renteverlaging volgende maand waarschijnlijk is en dat zij redelijk zeker is dat de inflatie in Europa onder controle is. Dat betekent nog niet automatisch dat er meer renteverlagingen zullen volgen, volgens Lagarde.

's Ochtends bleek de Britse inflatie te zijn afgekoeld tot bijna 2 procent in april. Dit kan een renteverlaging door de Bank of England in juni of augustus tot gevolg hebben.

De Amerikaanse huizenverkopen zijn in april gedaald, meldde de NAR. Het aantal verkochte bestaande woningen daalde met 2 procent.

De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met 1,8 miljoen vaten. Er was een daling met 2 miljoen vaten voorzien. De olieprijzen daalden met bijna een procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0838.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg muziekbedrijf UMG 2,6 procent.

DSM-Firmenich won 1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef de koerswinst toe aan een koopadvies van Morgan Stanley.

Grondstofgerelateerde aandelen verloren terrein. ArcelorMittal, Shell en Akzo Nobel daalden 0,5 tot 1,1 procent. Ook bierbedrijf Heineken verloor 1,4 procent.

In de Midkap-index was Alfen een sterke stijger met een plus van 6 procent. Daarmee herstelde het aandeel enigszins van het verlies van 15 procent dinsdag, na een tegenvallende kwartaalupdate. Jefferies verlaagde woensdag het koersdoel voor Alfen van 52,00 naar 40,00 euro. Het aandeel sloot op 37,69 euro.

Aalberts verloor 3,7 procent na een kwartaalupdate waaruit bleek dat de omzet in de eerste maanden van dit jaar onder druk stond. De zwakke jaarstart kwam voor Degroof Petercam niet als een verrassing.

Ook SBM Offshore verloor bijna 3 procent.

Bij de kleinere fondsen steeg Heijmans 8 procent na een strategie-update. Het bouwbedrijf wil voor 2027 de omzet laten stijgen naar 3 miljard euro en de onderliggende EBITDA-marge moet naar 7 à 9 procent. Ook wil het bedrijf de helft van de winst in contanten uitkeren. De doelstellingen overtroffen de verwachtingen van ING.

NX Filtration won 11,6 procent en bioplasticbedrijf Avantium steeg 5,4 procent.

De fabrikant van statiegeldmachines Envipco handhaafde zijn groeidoel voor 2025 na sterke groeicijfers. CEO Bolton denkt dat de EBITDA-marge kan stijgen naar 10 procent, zei hij tegen ABM Financials News. Het aandeel sloot 2,4 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa vrijwel vlak, in afwachting van de Fed-notulen en de kwartaalcijfers van Nvidia. De S&P500-index noteerde 0,1 procent lager.