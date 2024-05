AEX maakt pas op de plaats, koersverlies voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 911,91 punten. De beurzen ogen rustig, zo zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die vanavond verschijnen. "Uit de notulen zal vermoedelijk blijken dat de deur naar een mogelijke renteverlaging blijft openstaan, maar dat er meer vertrouwen nodig is dat de inflatie echt afkoelt", aldus analisten van IG. Dit waren ook de woorden van Fed-bestuurder Christopher Waller eerder deze week. De aandacht is ook gericht op de kwartaalcijfers van Nvidia, na het slot op Wall Street. "De verwachtingen voor Nvidia’s resultaten zijn hooggespannen en zullen ongetwijfeld een significante impact hebben op de beurskoersen na sluitingstijd", aldus Verstraete van Lynx. Verder wees de expert van Lynx nog op uitspraken van ECB-voorzitter Christine Lagarde op dinsdag. Zij liet weten dat een renteverlaging volgende maand waarschijnlijk is en dat zij redelijk zeker is dat de inflatie in Europa onder controle is. "Ze benadrukte echter dat een enkele renteverlaging niet automatisch leidt tot verdere verlagingen zonder dat deze door data worden ondersteund", aldus Verstraete. Op macro-economisch vlak zijn er vanmiddag ook nog cijfers over de Amerikaanse woningbouw. Het groeitempo van de Britse consumentenprijzen is in april afgenomen tot dichtbij de twee procent, zo bleek vanochtend al. Dit kan een belangrijke indicatie zijn voor een renteverlaging door de Bank of England in juni of augustus. Voorzitter Andrew Bailey van de Britse centrale bank zei dinsdag nog dat de volgende stap van de Bank of England inderdaad een renteverlaging zal zijn, maar dat het onduidelijk blijft wanneer de daadwerkelijke beslissing wordt genomen. De Britse beleidsmakers komen eind juni bij elkaar en nog eens aan het begin van augustus. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0852. De olieprijzen daalden met meer dan een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg DSM-Firmenich 2,7 procent en Adyen 1,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef de koerswinst van DSM toe aan een koopadvies van Morgan Stanley. AkzoNobel leverde 1,3 procent in en Philips 1,1 procent. FlowTraders won 1,9 procent in de AMX en Alfen 4,9 procent. Alfen leverde dinsdag 15,5 procent in na een slecht ontvangen kwartaalupdate. Jefferies verlaagde woensdag het koersdoel voor Alfen van 52,00 naar 40,00 euro met een onveranderd Houden advies. Aalberts verloor 3,8 procent na een kwartaalupdate. Daaruit bleek dat de omzet in de eerste maanden van dit jaar onder druk stond. De zwakke jaarstart kwam voor Degroof Petercam niet als een verrassing. Heijmans schoot onder de kleinere fondsen na een strategie-update 10,9 procent omhoog. Heijmans presenteerde voor 2027 drie doelen. Zo moet de omzet naar 3 miljard euro en moet de onderliggende EBITDA-marge uitkomen tussen de 7 en 9 procent. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten. In 2023 lag de omzet van het bedrijf op 2,1 miljard euro en de marge op 6,9 procent. De doelstellingen overtroffen de verwachtingen van ING. Avantium steeg 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

