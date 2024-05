CTP gaat fabriek in Polen bouwen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP gaat voor twee hondenvoerfabrikanten een fabriek bouwen in Polen voor de productie van hondenvoer voor distributie in heel continentaal Europa. Dit meldde de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam woensdag voorbeurs. De twee hondenvoerfabrikanten zijn PsiBufet en Butternut Box. De fabriek zal worden gebouwd in CTPark Zabrze, de speciale economische zone van Katowice, en zal een oppervlakte krijgen van bijna 40.000 vierkante meter en aan honderden mensen werk bieden. De bouw van de productiefaciliteit is mogelijk dankzij de financiering die Butternut Box in 2023 binnenhaalde. Het bedrijf haalde 280 miljoen pond op bij het General Atlantic Fund en bestaande investeerder L Catterton. Medio 2025 zal de faciliteit operationeel zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.