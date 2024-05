Tokio lager in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische aandelenmarkten bleven woensdag dichtbij huis, met uitzondering van de beurs in Tokio die een stap terug deed. De Hang Seng index in Hongkong noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 19.285,69 punten, terwijl de Nikkei-index 0,8 propcent lager noteerde op 38.620,15 punten. In Shanghai noteerden de beurzen vlak, terwijl in Singapore lichte verliezen werden opgetekend. Wall Street sloot dinsdag licht hoger, waarbij de drie belangrijkste benchmarks rond recordniveaus schommelden. Hoewel het huidige cijferseizoen over zijn hoogtepunt heen is, richt de markt zijn vizier woensdag op de resultaten van chipreus Nvidia en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,7 procent lager op 79,27 dollar. Vanochtend daalde de future met 0,8 procent verder. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening. Bron: ABM Financial News

