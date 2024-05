Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet, in afwachting van de notulen van de Fed en de cijfers van Nvidia vanavond. IG voorziet een openingswinst van 17 punten voor de Duitse DAX, een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen sloten dinsdag lager een afwachtende markt, die zoekt naar richting met behulp van vergadernotulen van de Fed en resultaten van AI-kampioen Nvidia woensdag nabeurs.



De markt richtte zich op de publicatie van de notulen van de Fed woensdagavond, volgens IG, omdat die notulen de belegger wijzer kunnen maken over wanneer de centrale bank rente denkt te verlagen. Fed-bestuurder Waller zei dinsdag dat de Fed meer inflatiedata nodig heeft. Een ander aandachtspunt zijn de cijfers van Nvidia, woensdag nabeurs. De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling bijna onvermijdelijk is, waarschuwden experts van ING. Analisten op Wall Street hebben hun koersdoelen voor de S&P500 dit jaar bijgesteld nu de aandelenkoersen onverwacht nieuwe records hebben neergezet. Ook retailers Lowe's, Macy's en Urban Outfitters, die met resultaten naar buiten komen, hebben de aandacht als barometers voor de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Bedrijfsnieuws Er waren weinig sterke stijgers op de Europese beurzen dinsdag. Duidelijke dalers waren onder andere de makers van luxe producten LVMH en Pernod Ricard en autofabrikanten Renault en Stellantis. Ook halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics verloor terrein in Parijs en sloot 2,6 procent lager, evenals Infineon in Frankfurt, dat ruim 3 procent verloor. In Amsterdam deed betaaltechneut Adyen een stap terug van 2,4 procent. ASML daalde 1,3 procent. De Nederlandse chipmachinefabrikant en het Taiwanese TSMC, een van de grootste chipproducenten ter wereld, hebben manieren om de meest geavanceerde chipmachines uit te schakelen als China Taiwan zou binnenvallen, meldde persbureau Bloomberg dinsdag. Volgens Berenberg kunnen Europese defensiespecialisten zoals Rheinmetall, Leonardo en Thales profiteren van een overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump zal waarschijnlijk de steun aan Oekraïne terugschroeven en Europa zo dwingen om meer uit te geven aan defensie. Europa zit nu op 74 miljard euro aan steun, de VS op 91 miljard dollar. Rheinmetall sloot dinsdag toch 0,8 procent lager. Thales sloot 0,8 procent hoger maar Leonardo leverde 0,9 procent in. Generali maakte solide kwartaalcijfers openbaar die ook zicht geven op herstel bij de levensverzekeringen. De nettowinst kwam uit op 1,12 miljard euro, tegen een verwachting van 979 miljoen euro. De koers zakte toch 1,6 procent. De Engels-Zweedse farmaciereus AstraZeneca mikt op een omzet van 80 miljard dollar in 2030, meldde het bedrijf. Het aandeel steeg 2,2 procent. Citi Research verlaagde het advies voor het Belgische Umicore van Kopen naar Houden en het koersdoel van 40,00 naar 22,00 euro na het verrassende vertrek van de CEO en de strategiedirecteur vorige week. "Dit suggereert dat de board niet langer gelooft in de strategie. Wat de toekomst brengt, voelde nog nooit zo onzeker", aldus de analisten van Citi. Het aandeel Umicore, vorige week al goed de klos, verloor 2,9 procent. Euro STOXX 50 5.046,99 (-0,54%)

IBEX 35 11.334,90 (-0,04%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de futures woensdag licht hoger. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag ook al licht hoger, op recordniveaus of daar dichtbij, nadat het optimisme tegen het slot de overhand kreeg na een richtingloze dag zonder macro-economisch nieuws. Technologie-index Nasdaq boekte maandag en dinsdag records. De Dow Jones index bleef onder de grens van 40.000 punten die maandag tijdelijk werd geslecht. In mei zijn de drie grote indexen elk tenminste 5 procent gestegen. Het huidige cijferseizoen is over zijn hoogtepunt heen, maar wel de resultaten van chipreus Nvidia kunnen woensdag nog voor vuurwerk zorgen. Consumentenbestedingen stonden dinsdag verder centraal na resultaten van Amerikaanse retailers. De omzetdalingen van Lowe's en Macy's bleken kleiner dan verwacht. De angstgraadmeter VIX zakte voor het weekend naar het laagste niveau in vijf jaar tijd. Investment manager Simon Wiersma ziet steeds meer 'beren' capituleren en hun koersdoelen voor de S&P 500 index verhogen. Een beetje laat, maar toch, aldus de investment manager. Op macro-economisch vlak was het opnieuw rustig. Volgende richtpunt zijn de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. "Fed-functionarissen blijven terughoudend om victorie te kraaien over de inflatie en vinden dat het restrictieve beleid nog enige tijd moet worden voortgezet", zeiden analisten van IG.



Bedrijfsnieuws Het aandeel Nvidia sloot 0,6 procent hoger tot 953 dollar. Maandag steeg het aandeel met 2,5 procent, in aanloop naar de resultaten deze week. Sinds begin dit jaar steeg de koers alweer met 98 procent op de verwachting dat AI-toepassingen een onverzadigbare vraag creëren naar de chips van het Amerikaanse bedrijf. "De verwachtingen zijn zo hooggespannen dat een teleurstelling nijna onvermijdelijk is", aldus Wiersma van ING. Woonwinkel Lowe's behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet en ook de vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, daalde, maar de cijfers waren wel beter dan verwacht. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel verloor 1,8 procent. Warenhuis Macy's verhoogde de outlook voor het hele jaar na een beter dan verwacht eerste kwartaal. Het aandeel steeg 5 procent. De Chinese retailer JD.com is van plan om voor 1,5 miljard dollar of meer aan obligaties uit te geven. De Amerikaanse notering daalde met 4,2 procent. Li Auto daalde maandag bijna 13 procent na teleurstellende kwartaalcijfers en leverde dinsdag nog eens 3,5 procent in. Sectorgenoot XPeng steeg dinsdag juist bij 6 procent na het openen van de boeken. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet en liep het verlies terug. Aandelen van Zoom Video Communications daalden 0,4 procent. De online vergadertool opende maandagavond de boeken. De outlook voor het lopende tweede kwartaal stelde teleur. Een hogere verwachting voor het hele jaar kon dat niet compenseren. De specialist in online beveiliging Palo Alto Networks verloor 3,7 procent na matige kwartaalcijfers. Het noodlijdende Peloton Interactive daalde 16 procent. De fabrikant van fitnessapparatuur herfinacierde zijn schulden en maakte zo 1,4 miljard dollar aan liquiditeit vrij, maar dit stelde beleggers niet gerust. S&P 500 index 5.321,41 (+0,25%)

