Huizenprijzen stijgen verder: woning kost gemiddeld €435.984 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in april harder gestegen dan een maand eerder. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen stegen gemiddeld met 7,5 procent op jaarbasis. In maart liepen de prijzen nog met 5,4 procent op. Het was de vijfde maand op rij dat de prijzen van bestaande koophuizen in Nederland stegen. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,0 procent. De prijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. In april 2024 lagen de prijzen voor het eerst hoger dan de vorige piek in juli 2022, namelijk 0,7 procent. Er werden afgelopen maand ruim 22 procent meer woningen verkocht dan een jaar geleden en in april was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 435.984 tegen 432.061 euro in maart. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.