Media: Amerika gaat Chinese importheffingen aanscherpen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering zal volgende week de importheffingen op Chinese goederen flink aanscherpen. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Het besluit volgt op een evaluatie van de importtarieven die voor het eerst in 2018 onder de regering van president Donald Trump werden ingevoerd. Een belangrijk verschil volgens Bloomberg is dat de maatregelen van president Joe Biden gericht zullen zijn op strategische sectoren, zoals elektrische voertuigen, batterijen en zonnecellen. Vermoedelijk volgt dinsdag de officiële aankondiging. Bron: ABM Financial News

