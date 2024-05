Jefferies: CTP houdt positief momentum vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het eerste kwartaal in lijn met de ontwikkelingen van 2023 gepresteerd. Volgens de analisten van Jefferies zijn de doelstellingen van het bedrijf dan ook haalbaar, schreven zij donderochtend in een rapport na de cijfers. De netto rente-inkomsten stegen in het afgelopen kwartaal, voornamelijk dankzij nieuwe panden en een huurgroei van 5 procent op vergelijkbare basis. De analisten blijven dan ook positief en denken dat de doelstellingen realistisch zijn. CTP verwacht een omzet van 1 miljard euro voor 2027 en 1,2 miljard euro in 2030. CTP heeft zich ten doel gesteld om in 2024 1 tot 1,5 miljoen vierkante meter aan verhuurbaar oppervlak te realiseren. Ook denken de analisten dat CTP geld uit de markt kan halen als het nieuwe kansen in de markt vindt, maar ook om de rentedekkingsratio wat te verlagen. Jefferies handhaafde dan ook het koopadvies op CTP met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel sloot woensdag 1,1 procent hoger op 16,94 euro. info@abmfn.nl

