Jefferies: meevallende prestaties Ahold

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd dankzij vooral meevallende prestaties in de VS. Dit stelde analist Frederick Wild van zakenbank Jefferies woensdag in een rapport. De analist denkt dat een goede Paasperiode en langzaam aantrekkende onderliggende volumes aan de meevaller bijdroegen. De kwartaalcijfers zullen vandaag het aandeel ondersteunen, denkt Wild. Hij heeft een Houden advies op het aandeel met een koersdoel van 29,50 euro. Verder wacht de analist vooral de beleggersdagen op 22 en 23 mei af. Ahold herhaalde woensdag de outlook. Bron: ABM Financial News

