Markt verliest vertrouwen in renteverlaging Fed

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in de VS en de rest van de wereld daalden donderdag scherp, terwijl de obligatierentes opliepen.

Dit gebeurde nadat de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal veel lager uitviel dan verwacht met 1,6 procent. In het vierde kwartaal groeide de economie nog met 3,4 procent.

Wat in het rapport nog meer opviel was dat de consumentenprijzen met 3,4 procent zijn gestegen in het eerste kwartaal. Dat was ruim boven de stijging van 1,8 procent in het voorgaande kwartaal. En de kernprijzen namen met 3,7 procent toe. Dat was 2,0 procent in het laatste kwartaal van 2023.

"Dit betekent dat de PCE-kerninflatie voor maart morgen ook hoger uitvalt dan verwacht", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens de FedWatch Tool van CME houdt de markt nu pas in juli voor het eerst voorzichtig rekening met een renteverlaging, maar de kansen slinken. Mogelijk verlaagt de Fed de rente dit jaar twee keer, maar de kans op slechts één verlaging lijkt het grootst.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep op naar 4,731 procent en de tweejaarsrente naar 5,014 procent.

Het zwakke groeicijfer "wijst erop dat het momentum in de economie harder afneemt dan verwacht. Maar dat is blijkbaar voor de markten van later zorg", aldus Marey.