Kroes wordt technisch directeur bij Ajax

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alex Kroes treedt terug als algemeen directeur van Ajax en wordt titulair technisch directeur. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub donderdagmiddag bekend. Op 2 april werd Kroes geschorst nadat de Raad van Commissarissen vernam dat hij, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Die kwestie wordt nu bekeken door de Autoriteit Financiële Markten. "Mocht op enig moment door een daartoe bevoegde autoriteit worden vastgesteld dat sprake is van een ernstige overtreding van de regels omtrent handel met voorwetenschap, dan zal de RvC ook de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen", liet Ajax donderdag weten. Kroes zal volgens Ajax een belangrijke rol spelen in het voetbaltechnische deel van de organisatie en zich met name richten op het aan- en verkoopbeleid. Bron: ABM Financial News

