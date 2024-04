Lagere opening Wall Street voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting lager van start, nadat cijfers over de Amerikaanse economie tegenvielen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de opening tot 1,1 procent in het rood. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een 1,4 procent lagere start, na de koerstik die Meta straks zal krijgen.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild merkte in een commentaar op dat Tesla en Meta, 2 van de Magnificent 7 aandelen die al met cijfers kwamen, wild reageerden. Dinsdagavond steeg de koers van Tesla met dubbele cijfers, terwijl die van Meta woensdag nabeurs met ongeveer 15 procent is gedaald.

Flauwe omzetverwachtingen en groter dan verwachte investeringen gerelateerd aan AI drukten in het geval van Meta het sentiment. Maar Meta was volgens Vranken niet de enige 'loser'. IBM, een ander technologieaandeel, verloor meer dan 8 procent. Vranken vraagt zich af wat de reactie zal zijn als Google en Microsoft hun resultaten bekendmaken.

Na het slot volgen Alphabet, Intel, Microsoft en Snap met cijfers, nadat beleggers voorbeurs al een stroom resultaten te verwerken kregen.

Op macro-economisch front keken beleggers uit naar de cijfers over de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal. Economen geraadpleegd hielden gemiddeld rekening met een groei van 2,2 procent, maar dit werd uiteindelijk een groei van 1,6 procent. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie nog met 3,4 procent.

Swissquote Bank stelde donderdag dat een tegenvallend groeicijfer slecht is voor de vooruitzichten van bedrijven, maar wel weer gunstig voor een renteverlaging.

Verder daalden de wekelijkse steunaanvragen met 5.000 afgelopen week tot 207.000, waar een niveau van 215.000 werd verwacht.

Belangrijk is ook de PCE-inflatie die vrijdag wordt gepubliceerd. Dit is de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve en er wordt rekening gehouden met een maandelijkse stijging van 0,3 procent en een toename van 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens de CME FedWatch Tool houdt de markt nu rekening met een eerste renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in september. Volgende week, op 1 mei, zal de Fed vermoedelijk de rente op het huidige niveau handhaven.

De olieprijzen daalden licht nu de zorgen over een mogelijk terugval in de Amerikaanse vraag zwaarder wegen dan de angst voor nieuwe conflicten in het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden met krap een procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente stabiliseerde wat rond de 4,64 procent en de euro/dollar liep op naar 1,0726.

Bedrijfsnieuws

Dow Inc. heeft bekendgemaakt dat in het eerste kwartaal de omzet is gedaald en ondanks een hogere marge de winst ook is afgenomen. Dow zag de omzet op jaarbasis dalen van 11,9 miljard naar 10,8 miljard dollar, ondanks een kleine volumestijging, die tenietgedaan werd door lagere prijzen. Op kwartaalbasis steeg de omzet met een procent.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram rapporteerde woensdagavond een recordomzet voor het eerste kwartaal, maar maakte investeerders bang met voorspellingen van stijgende kosten. Het bedrijf geeft miljarden uit om zijn sectorgenoten op het gebied van kunstmatige intelligentie in te halen. Het aandeel kelderde tijdens de voorbeurshandel met ruim 15 procent.

De kwartaalomzet van IBM bleef achter bij de verwachtingen, te midden van een vertraging van de adviesactiviteiten. IBM kondigde ook een deal van 6,4 miljard dollar aan om cloudsoftwarebedrijf HashiCorp te kopen. IBM-aandelen daalden bijna 10 procent, terwijl HashiCorp 5,2 procent steeg.

Chipotle Mexican Grill zag de omzet en marges het afgelopen kwartaal stijgen. De aandelen stegen voorbeurs met 3,4 procent.

Harley-Davidson boekte in het eerste kwartaal van 2024 een dalende omzet, doordat er minder motoren werden geleverd en de prijzen daalden. Het aandeel verloor voorbeurs met 2 procent.

American Airlines heeft in het eerste kwartaal van 2024 een recordomzet geboekt en won voorbeurs krap 4 procent.

De kwartaalresultaten van Ford overtroffen de verwachtingen, omdat de verkoop van grote vrachtwagens aan grote commerciële wagenparken de problemen in de EV-sector compenseerden. De aandelen stegen voorafgaand aan de openingsbel met 2 procent

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdagavond vlak op 5.071,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.460,92 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.712,75 punten.