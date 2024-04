Groei Amerikaanse economie valt flink tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2024 minder hard gegroeid dan een kwartaal eerder, waarbij het groeitempo ook nog eens veel lager was dan voorzien Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. De economie groeide met 1,6 procent in de eerste drie maanden van 2024, meldde het Bureau van Economic Analysis. Economen hielden vooraf gemiddeld rekening met een groei van 2,2 procent. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie nog met 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.