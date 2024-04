Beursblik: Bank of America blijft positief over RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America blijft positief over RELX, nadat het databedrijf donderdag voorbeurs met een korte update kwam en de outlook voor dit jaar intact hield. De bank had niet anders verwacht en stelde een versnelling bij de divisie Legal vast, net als een positieve sectorontwikkelingen bij de onderdelen Risk en Exhibitions. Bank of America ziet nog altijd een korting van 20 procent voor RELX ten opzichte van sectorgenoten. De recente koersontwikkeling beschouwt de bank als een koopmoment. Bank of America heeft RELX op de kooplijst staan met een koersdoel van 41,00 Britse pond. RELX noteerde donderdag op een vlak Damrak 1,3 procent lager op 38,16 euro. Bron: ABM Financial News

