'CVC Capital wil €500 miljoen meer ophalen met beursgang'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners wil bij de beursgang vrijdag in Amsterdam 500 miljoen euro meer ophalen dan de aanvankelijke 1,8 miljard euro die de investeringsmaatschappij voor ogen stond, inclusief de overtoewijzingsoptie. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag. De begeleidende banken zouden aan geïnteresseerde partijen hebben laten weten dat inschrijvingen onder de 14 euro per aandeel de kans lopen niets toegewezen te krijgen, wat wijst op een goede vraag naar de stukken. CVC gaf maandag een prijsbandbreedte af van 13 tot 15 euro per aandeel, goed voor een marktkapitalisatie van 13 tot 15 miljard euro. CVC geeft bij de beursgang in Amsterdam nieuwe aandelen uit, maar het gros komt van bestaande aandeelhouders, waaronder GIC Pte uit Singapore, Kuwait Investment Authority en mede-oprichter van CVC Donald Mackenzie. Bron: ABM Financial News

