GE Vernova boekt verlies in eerste kwartaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GE Vernova heeft een verlies in het eerste kwartaal geleden, maar herhaalde wel omzetgroeidoelstellingen voor heel 2024. Dit maakte het bedrijf in haar eerste kwartaalrapportage donderdag bekend na de afsplitsing van het oude General Electric. De omzet steeg met 6 procent naar 7,26 miljard dollar en was net iets lager dan de consensusverwachting van Factset, die lag op 7,28 miljard dollar. Autonoom groeide de omzet met 5 procent. "We hebben solide resultaten behaald met een aanzienlijke margeverbetering in elk segment, en ik ben blij met de vooruitgang die we maken als onafhankelijk bedrijf na onze spin-off van GE op 2 april. De energietransitie is een groeiende, opwindende markt en GE Vernova is goed gepositioneerd om een leidende positie in te nemen", aldus Scott Strazik, CEO van GE Vernova De leverancier van apparatuur en diensten aan elektriciteitscentrales en windparken boekte een verlies van 106 miljoen dollar, ofwel 0,47 dollar per aandeel. Dit was wel minder dan het verlies van 346 miljoen dollar een jaar eerder. Exclusief bepaalde eenmalige posten boekte GE Vernova een verlies van 0,41 dollar per aandeel. De verwachtingen van Factset lagen op een verlies van 0,32 dollar per aandeel. Outlook GE Vernova herhaalde donderdag de outlook voor 2024 en houdt rekening met een omzet van tussen de 34 en 35 miljard dollar, waarbij de sterkste groei wordt verwacht in de elektrificatie-eenheid. Het aandeel lijkt na de cijfers een licht lagere opening tegemoet te gaan. Bron: ABM Financial News

