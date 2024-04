American Airlines boekt recordomzet

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het eerste kwartaal van 2024 een recordomzet geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

In het eerste kwartaal bedroeg de omzet circa 12,6 miljard dollar. Niet eerder viel de omzet zo hoog uit in een eerste kwartaal. Een jaar eerder bedroeg de omzet bijna 12,2 miljard dollar.

American Airlines schreef wel rode cijfers. Onder de streep restte namelijk een verlies van 312 miljoen dollar. Per aandeel was dit 0,48 dollar per aandeel, of 0,34 dollar aangepast voor bijzondere posten, terwijl American Airlines zelf mikte op een verlies van 0,15 tot 0,35 dollar per aandeel.

Een jaar eerder was er nog sprake van een bescheiden winst van 10 miljoen dollar. De luchtvaartmaatschappij had te kampen met de nodige bijzondere posten, onder meer gerelateerd aan belastingen.

"Hoewel we niet erg tevreden zijn met de financiële resultaten in het kwartaal, hebben we een sterke basis gelegd en blijven we op schema liggen om de doelstellingen voor dit jaar te halen", aldus CEO Robert Isom in een toelichting.

De balans blijft naar eigen zeggen een topprioriteit voor het bedrijf. In het eerste kwartaal liep de schuld terug tot 950 miljoen dollar. Er werd tot dusver al 12 miljard dollar aan schulden afgelost, goed voor 80 procent van de doelstelling om tegen eind 2025 circa 15 miljard dollar minder schulden te hebben.

Outlook

American verwacht voor het tweede, lopende kwartaal een aangepast winst per aandeel van 1,15 tot 1,45 dollar. In heel 2024 moet de aangepaste winst per aandeel nog altijd uitkomen tussen de 2,25 en 3,25 dollar.

Het aandeel American Airlines lijkt donderdag ruim vier procent hoger te openen.