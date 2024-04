Merck overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, als gevolg van de sterke verkoop van vaccins en het kankermedicijn Keytruda. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

De omzet van Merck kwam uit op 15,8 miljard dollar, goed voor een stijging van 9 procent op jaarbasis. Analisten hielden rekening met 15,2 miljard dollar, aldus FactSet.

"Merck is 2024 begonnen met een aanhoudend momentum. We benutten de kracht van innovatie om onze goed gevulde pijplijn vooruit te helpen en maximaliseren de impact van onze brede commerciële portfolio ten behoeve van patiënten”, aldus CEO Robert M. Davis.

Mercks kankerbehandeling Keytruda genereerde in het eerste kwartaal een omzet van 6,9 miljard dollar, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit kwam vooral door de toegenomen wereldwijde belangstelling voor de behandeling van kanker in een vroeg stadium. Het medicijn, waarvoor in 2028 een belangrijk patent afloopt, was in het kwartaal goed voor ongeveer de helft van de totale farmaceutische omzet van Merck.

Maar de diabetesmedicijnen van het bedrijf kampen nog steeds met enige tegenwind. De inkomsten uit diabetesbehandeling Januvia daalden met 21 procent naar 670 miljoen dollar en misten de prognoses van analisten.

Merck behaalde een nettowinst van 4,8 miljard dollar, of 1,87 dollar per aandeel, vergeleken met 2,8 miljard dollar, of 1,11 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De gecorrigeerde winst per aandeel over het eerste kwartaal bedroeg 2,07 dollar, vergeleken met 1,40 dollar een jaar eerder en overtrof daarmee de FactSet-consensus van 1,90 dollar per aandeel.

Outlook

Voor 2024 mikt Merck nu op een omzet van 63,1 tot 64,3 miljard dollar en dat was eerder nog 62,7 tot 64,2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt nu geschat op 8,53 tot 8,65 per aandeel, waarbij eerder rekening werd gehouden met 8,44 tot 8,59 dollar per aandeel.

Het aandeel Merck lijkt donderdag ongeveer 1,6 procent hoger te gaan openen.