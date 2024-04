Turkse centrale bank laat rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente niet gewijzigd. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend. De bank verhoogde de rente in maart nog van 45,00 naar 50,00 procent. De centrale bank zag de onderliggende inflatie in maart op maandbasis hoger uitkomen dan verwacht. De prijsstijging kwamen uit op 68,5 procent op jaarbasis en 3,2 procent op maandbasis. De centrale bank van het land streeft naar een inflatie van 5,00 procent op een middellange termijn. Bron: ABM Financial News

