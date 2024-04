Hermes groeit in alle markten

(ABM FN-Dow Jones) Hermes heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet laten groeien in alle regio's met dank aan vermogende klanten, in een kwartaal dat als uitdagend werd gezien voor makers van luxegoederen. Dat bleek donderdag uit de kwartaalrapportage van het Franse bedrijf.

De fabrikant van onder meer Birkin-tassen meldde een omzetgroei van 17 procent tegen constante valutakoersen tot 3,80 miljard euro. Dat was meer dan de 3,68 miljard euro die analisten gemiddeld voorspeld hadden. Op basis van de actuele wisselkoersen steeg de omzet 13 procent.

De omzet groeide in alle regio's met dubbelcijferige percentages, hoewel in China de handel wel wat dunner was na het Chinese Nieuwjaar.

Het bedrijf blijft rekenen op een omzetgroei bij constante wisselkoersen, ondanks de economische, geopolitieke en monetaire onzekerheden, stelde Hermes.

Het resultaat past in een trend van polarisatie in het luxesegment, waar grote namen uit de Europese luxesector worstelen met vertragende groei.

Na de coronaviruspandemie was er een opleving van de bestedingen aan luxeartikelen, die vorig jaar tot een einde kwam. Er werd dan ook een zwakke start van 2024 voorzien. Er tekent zich nu echter een trend af dat bedrijven die zich op de rijkere klanten richten, het beter doen dan luxeproducenten die afhankelijk zijn van een minder welgesteld publiek. Zo zag sectorgenoot LVMH de omzet dalen en ook Gucci-eigenaar Kering boekte minder omzet, met name ook in China, waar de economie aan het vertragen is.