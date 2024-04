Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 25,00 naar 30,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank in aansluiting op de resultaten van Fugro over de eerste drie maanden van dit jaar. Degroof Petercam verhoogde de taxaties na deze cijfers "bescheiden". Degroof vindt het vooral bemoedigend dat de autonome groei zich vertaalde in een duidelijke stijging van de winstgevendheid, dankzij betere prijzen, nieuwe contracten en een solide executie. De omzet van Fugro kwam afgelopen kwartaal licht boven de verwachtingen van Degroof uit, maar de aangepaste EBIT zat met 44 miljoen euro 10 miljoen euro boven de taxatie van de bank vooraf. De stijging in de orders schept volgens de bank vertrouwen in een verdere omzetgroei. Het aandeel Fugro noteerde donderdag op een rood Damrak 2,0 procent hoger op 23,38 euro. Bron: ABM Financial News

