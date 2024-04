Beursblik: vooral orders Besi teleurstelling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor heeft in het eerste kwartaal wat slechter dan verwacht gepresteerd en ook de outlook voor het lopende tweede kwartaal stelde teleur. Dit schreef analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag in een rapport. De kwartaalomzet viel een procent lager uit dan voorzien. Maar de orderinstroom was een tegenvaller van 30 procent, benadrukte Roeg. De orders bedroegen 128 miljoen euro, waar de markt rekende op 183 miljoen euro. "En dat heeft gevolgen voor het tweede kwartaal", aldus de analist. Voor het tweede kwartaal rekent Besi op een vergelijkbare omzet als in de eerste drie maanden. Met ongeveer 146 miljoen euro "is dat ruim onder onze verwachting van 205 miljoen euro", noteerde Roeg. De consensus mikte op 200 miljoen euro. Met deze outlook voorziet Roeg dat analisten hun winsttaxaties flink zullen gaan verlagen. "Daarentegen verwacht het management goede orders voor hybrid bonding, en dat zou de omzet goed moeten doen vanaf het vierde kwartaal", aldus de analist van Degroof. De doorlooptijd van dergelijke orders is circa zes maanden. Roeg herhaalde donderdag zijn Reduceren advies met een koersdoel van 108 euro en zei zijn taxaties te zullen gaan herzien. Het aandeel Besi daalde donderdag 2,6 procent naar 135,35 euro. Bron: ABM Financial News

