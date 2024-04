Adyen duwt AEX nipt in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent lager op 872,26 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van Unilever een positief onthaal met een koersstijging van vier procent, na rapportering van een meevallende onderliggende groei. De duimen gingen daarentegen flink omlaag voor Adyen, na een volgens Jefferies tegenvallende omzet. Het aandeel daalde 11 procent. Besi kreeg ook klop, na melding van een zwakke orderinstroom in het afgelopen kwartaal. Het aandeel daalde 6,3 procent. In de AMX ging Flow Traders aan kop na cijfers met een winst van 3,5 procent. Fugro won daarnaast na cijfers 3 procent. WDP koerste 5 procent lager na een ex-dividend notering. In de AScX won Kendrion twee procent. Bron: ABM Financial News

