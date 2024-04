AEX start handelsdag vermoedelijk neutraal

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een nipt lagere opening, na een neutraal slot op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

De AEX daalde woensdag met 0,1 procent tot 874,02 punten. Eerder op de dag noteerde de index nog boven de 883 punten, onder aanvoering van halfgeleiders na zeer positief ontvangen cijfers van ASMI.

De koerswinsten verdampten in de loop van de middag aan beide kanten van de oceaan. Beleggingsexpert Philip Gijsels van BNP Paribas wees op een stijgende rente.

De aanvankelijke groene koersen in Europa en Wall Street deze week leken te danken aan een sterk cijferseizoen. Ruim 20 procent van de Amerikaanse S&P 500-bedrijven heeft zijn resultaten gerapporteerd en meer dan driekwart overtrof de verwachtingen van analisten, stelde Justin Blekemolen van Lynx.

Autofabrikant Tesla deed dat niet dinsdag nabeurs. De omzet en winst daalde harder dan verwacht, maar het nieuws dat de autobouwer begin volgend jaar goedkopere auto's wil produceren zorgde toch voor een koerswinst van 11 procent. Het aandeel noteert dit jaar wel nog steeds met 35 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen schommelden woensdag, na een hogere opening, tussen lichte winsten en verliezen, maar sloten uiteindelijk vlak.

Woensdag nabeurs op Wall Street overtrof Meta Platforms, moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, de verwachtingen met een ruimschootse verdubbeling van de nettowinst over het afgelopen kwartaal naar 12,7 miljard dollar, maar de outlook viel beleggers tegen. Het aandeel daalde in de elektronische handel nabeurs met maar liefst 15 procent. Het aandeel Meta was dit jaar wel al 40 procent opgelopen.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,2 procent hoger op 82,93 dollar per vat.

Naast de kwartaalcijfers van onder meer Alphabet en Microsoft, allebei nabeurs op Wall Street, richtten beleggers zich vandaag op de Amerikaanse economische groei in het afgelopen kwartaal. Ook kijken beleggers vooruit naar de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, die meer duidelijkheid kunnen geven over de plannen van de Federal Reserve om de rente te verlagen.

"De consensus verwacht dat het bbp in het eerste kwartaal op jaarbasis ongeveer 2,5 procent zal bedragen, wat een vertraging van de economische groei zou betekenen ten opzichte van de 3,4 procent in het vierde kwartaal", zei vermogensbeheerder Carl Ludwigson van Bel Air Investment Advisors.

Wat de PCE-inflatie betreft, verwacht Ludwigson een stijging van 2,5 procent naar 2,6 procent en "alles was aanzienlijk hoger is dan dit zal waarschijnlijk als 'too hot' worden geïnterpreteerd", aldus de vermogensbeheerder.

Bedrijfsnieuws

Adyen realiseerde in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten. Het fintechbedrijf wil in de periode 2024 tot en met 2026 de omzet jaarlijks nog steeds met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 weer boven de 50 procent liggen. Verder zal Adyen ongeveer 5 procent van de netto-omzet blijven inzetten voor investeringen.

BE Semiconductor Industries haalde in het eerste kwartaal van 2024 de eigen outlook, zoals verwacht, maar presenteerde wel een teleurstellende orderinstroom. Over de eerste drie maanden van 2024 meldde Besi een 8,3 procent lagere omzet van 146,3 miljoen euro en 127,7 miljoen euro aan nieuwe orders.

Flow Traders heeft in het eerste kwartaal fors meer winst geboekt dan een jaar eerder, ondanks een veel lagere volatiliteit, geholpen door een aanzienlijke toename van de handel in crypto.

Fugro boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 503,2 miljoen euro tegen 465,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 9,0 procent. Een jaar eerder was er nog sprake van een groei van 27,5 procent op jaarbasis. De EBIT steeg van 25,3 miljoen euro naar 44,2 miljoen euro, waarmee de marge opliep van 5,4 procent naar 8,8 procent.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Aegon van 6,60 euro naar 7,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. ASMI kreeg van verschillende banken een hoger koersdoel, na de goed ontvangen kwartaalcijfers van woensdag.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot vlak woensdag op 5.071,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.460,92 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.712,75 punten.