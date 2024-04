RELX herhaalt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX is dit jaar goed gestart, met een aanhoudende verschuiving naar analyse en tools die besluitvorming van klanten ondersteunen. Dit meldde het dataconcern donderdag in een tussentijds handelsbericht over de eerste drie maanden van het jaar. RELX gaf bij deze trading update verder geen concrete cijfers. Bij de Legal-divisie voltrekt de uitrol van de Lexis-AI zich volgens RELX goed. Outlook RELX herhaalde donderdag de outlook. Het databedrijf zegt een positief momentum te zien en verwacht opnieuw een jaar met een sterke onderliggende groei van de omzet en de aangepaste operationele winst, naast een sterke groei van de aangepaste winst per aandeel, tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

