Bitcoinhandel aanjager voor Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal fors meer winst geboekt dan een jaar eerder, ondanks een veel lagere volatiliteit, geholpen door een aanzienlijke toename van de handel in crypto. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het ETF-handelshuis uit Amsterdam.

De stijging van de handelsvolumes en de volatiliteit in crypto, vergeleken met het voorgaande kwartaal, was het gevolg van de goedkeuring van de Amerikaanse ETF voor bitcoin in januari.

De netto-handelsinkomsten stegen met 15 procent van 110,5 miljoen euro een jaar eerder naar 127,1 miljoen euro afgelopen kwartaal. Vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar, toen de handelsinkomsten een dieptepunt bereikten, was de stijging zelfs 75 procent.

De nettowinst steeg met 66 procent op jaarbasis, van 27,7 miljoen tot 45,9 miljoen euro. In het vierde kwartaal daalde de winst nog tot 6,4 miljoen euro.

"Flow Traders realiseerde een sterk resultaat", stelde CEO Mike Kuehnel, "door verhoogde handelsactiviteit op het terrein van digitale beleggingen, ondanks het relatief gematigde handelsklimaat in andere beleggingscategorieën." Een bevestiging van de diversificatiestrategie, voegde de topman eraan toe.

Het verhandelde volume was vrijwel gelijk aan een jaar eerder, maar 7 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis daalde de handel in aandelen licht in volume, met 1 procent, en in vastrentende waarden met 23 procent. De handel in crypto, valuta en grondstoffen steeg juist met 24 procent op jaarbasis en was 20 procent groter qua volume dan in het vierde kwartaal.

De gemiddelde volatiliteit daalde met 34 procent, van 21,0 een jaar eerder tot 13,9 en was daarmee ook 10 procent lager dan de 15,4 van het vierde kwartaal. Voorafgaand aan het kwartaalrapport vreesden analisten van ING voor een zwak resultaat, als gevolg van de lage volatiliteit.

De operationele kosten daalden op jaarbasis met 3 procent, door lagere personeelskosten en technologiekosten en wegvallende eenmalige kosten. Het aantal medewerkers was 633 per eind maart, tegen 667 een jaar eerder en 646 aan het einde van 2023.

Outlook

Flow Traders handhaaft de verwachting dat de vaste operationele kosten dit jaar ongeveer gelijk blijven aan vorig jaar, omdat het personeelsbestand ongeveer gelijk blijft of daalt, waar investeringen in technologie en inflatiedruk tegenover staan.