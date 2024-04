Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe bedrijfsresultaten en Amerikaanse macrocijfers.

IG voorziet een openingsverlies van 26 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na eerder nog hoger genoteerd te hebben.

Naast de kwartaalcijfers richtten beleggers zich op de Amerikaanse economische groeicijfers van donderdag en de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, zei IG. Die zouden meer duidelijkheid kunnen geven over de plannen van de Federal Reserve om de rente te verlagen.

Ondertussen haalde de markt steun uit betere economische cijfers uit de eurozone en prima bedrijfsresultaten, wat leidt tot opwaartse bijstellingen van de winstgroeiverwachtingen voor Europese aandelen, zei ING.

Stijgende obligatierentes zetten echter tegen het einde van de handelsdag de markt onder druk, waardoor de opgebouwde winsten weer moesten worden prijsgegeven. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 5 basispunten tot 4,656 procent en de Duitse bund steeg 8 basispunten tot 2,588 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in april iets sterker is gestegen dan verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 87,9 naar 89,4 deze maand. Analisten gingen uit van 88,8.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdaandelen in Amsterdam won ASMI 11 procent, nadat het bedrijf dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die een heel sterke marge lieten zien. Degroof Petercam sprak van beter dan voorziene resultaten en verhoogde het koersdoel. Sectorgenoten Besi en ASML stegen met 4,1 en 0,1 procent.



Melexis boekte resultaten in het eerste kwartaal die niet afweken van de verwachtingen, zo stelde Kepler Cheuvreux in een rapport. Positief was de boodschap dat de voorraadcorrecties achter de rug zijn. De koers eindigde 17,3 procent hoger.



Roche publiceerde cijfers die over de brede linie overeenkwamen met de verwachtingen. De omzet bij oogmedicatie Vabysmo lag hoger dan verwacht, maar de verkopen uit COVID-19-producten daalde, waarmee er zich per saldo een evenwicht aftekende. De Zwitsers herhaalden de outlook. Roche sloot toch 3,3 procent lager.

Kering verwacht in de eerste helft van dit jaar een scherp lager operationeel resultaat te realiseren, nadat de omzet over het eerste kwartaal daalde en de vraag in China zwak bleef. Het aandeel noteerde circa 7,0 procent lager.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Heineken noteerde 2,0 procent hoger.

Jefferies heeft het advies voor Randstad verhoogd van Underperform naar Houden met handhaving van het koersdoel op 42,00 euro. Het aandeel werd 3,3 procent duurder.

Euro STOXX 50 4.989,88 (-0,4%)

STOXX Europe 600 505,61 (-0,4%)

DAX 18.088,70 (-0,3%)

CAC 40 8.091,86 (-0,2%)

FTSE 100 8.040,38 (-0,1%)

SMI 11.370,74 (-0,9%)

AEX 874,02 (-0,1%)

BEL 20 3.883,83 (-0,2%)

FTSE MIB 34.271,12 (-0,3%)

IBEX 35 11.027,80 (-0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen schommelden woensdag, na een hogere opening, tussen lichte winsten en verliezen, en sloten uiteindelijk vlak.

Behalve bedrijfscijfers, keek de markt uit naar de publicatie van economische groeicijfers donderdag en de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, die meer inzicht zouden kunnen geven over het toekomstig rentebeleid van de Federal Reserve.

"De consensus verwacht dat het bbp in het eerste kwartaal op jaarbasis ongeveer 2,5 procent zal bedragen, wat een vertraging van de economische groei zou betekenen ten opzichte van de 3,4 procent in het vierde kwartaal", zei vermogensbeheerder Carl Ludwigson van Bel Air Investment Advisors.

Wat de PCE-inflatie betreft, verwacht Ludwigson een stijging van 2,5 procent naar 2,6 procent en "alles was aanzienlijk hoger is dan dit zal waarschijnlijk als 'too hot' worden geïnterpreteerd", aldus de vermogensbeheerder.

Hij voegde eraan toe dat stijgende energieprijzen als gevolg van de geopolitieke spanningen een risico vormen voor een hogere inflatie, terwijl de kern-PCE, die volatiele energie- en voedselprijzen uitsluit, naar verwachting licht zal afkoelen van 2,8 procent naar 2,7 procent, "wat mogelijk een gemengd beeld oplevert voor markten en de Fed om te interpreteren", aldus Ludwigson.

De stijgende treasury-rentes zorgden woensdag voor druk. De tienjaarsrente noteerde 1,1 procent hoger op 4,649 procent, terwijl de tweejaarsrente 0,5 procent steeg op 4,929 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de orders duurzame goederen in de VS in maart op maandbasis conform de verwachting zijn gestegen met 2,6 procent.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 2,7 procent. De marktindex daalde van 202,1 naar 196,7.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,55 dollar, ofwel 0,66 procent, lager op 82,81 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers, gevolgd door de aanstaande woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg ruim 12,0 procent, ondanks omzet- en winstcijfers die achterbleven bij de terughoudende analistenverwachtingen. Dat Tesla een moeilijk kwartaal had, werd al eerder duidelijk. Topman Elon Musk probeerde zorgen over een dalende vraag te sussen door te benadrukken dat Tesla goedkopere auto's wil produceren.

Boeing boekte een kleiner verlies van 355 miljoen dollar, tegen 425 miljoen dollar een jaar eerder, bij een omzetdaling van 8 procent, terwijl analisten juist een groter verlies voorzagen. Het aandeel verloor circa 2,6 procent.

Texas Instruments steeg bijna 6,0 procent. De winst en omzet daalden door een zwakke vraag in de eindmarkten, maar beleggers hadden slechtere cijfers voorzien. De outlook viel mee.

Visa noteerde circa 1,0 procent hoger na cijfers. De aangepaste winst van het creditcardbedrijf was beter dan verwacht.

HashiCorp wordt mogelijk overgenomen door IBM. Het aandeel IBM steeg bijna 1,0 procent.

Hasbro boekte weer winst in het eerste kwartaal, hoewel de omzet met een kwart daalde door de verkoop van onderdeel eOne. Het aandeel won ruim 12,0 procent.

AT&T boekte minder omzet en winst maar de kasstroom verbeterde van 0,9 miljard naar 7,5 miljard dollar. Het aandeel steeg circa 2,5 procent.

Nabeurs waren IBM en Meta aan de beurt. Beide aandelen daalden stevig na het openen van de boeken.

S&P 500 index 5.071,63 (0,0%)

Dow Jones index 38.460,92 (-0,1%)

Nasdaq Composite 15.712,75 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 37.729,49 (-1,9%)

Shanghai Composite 3.049,90 (+0,2%)

Hang Seng 17.295,93 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0709. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0703 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0686 op de borden.



USD/JPY Yen 155,60

EUR/USD Euro 1,0709

EUR/JPY Yen 166,58

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Dld)

13:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Nestlé - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Sanofi - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Barclays - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 American Airlines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Dow - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 GE Vernova - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers eerste kwartaal (VS)