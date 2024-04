IBM neemt HashiCorp over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM neemt cloudsoftwarebedrijf HashiCorp over voor circa 6,4 miljard dollar, ofwel 35 dollar per aandeel. Dit meldde het concern woensdag nabeurs tegelijkertijd met de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Eerder deze week meldde The Wall Street Journal al dat IBM en HashiCorp dicht bij een deal waren. IBM financiert de deal met contant geld en verwacht de transactie eind 2024 te kunnen afronden. De deal moet nog worden goedgekeurd door zowel de toezichthouders als de aandeelhouders van HashiCorp. De besturen van beide bedrijven hebben de transactie goedgekeurd. Kwartaalcijfers IBM boekte in de eerste drie maanden van 2024 een omzet van 14,5 miljard dollar, in vergelijking met 14,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het concern boekte een nettowinst van 1,6 miljard dollar, ofwel 1,72 dollar per aandeel, tegenover een nettowinst van 927 miljoen dollar, ofwel 1,01 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst 1,68 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,60 dollar per aandeel op een omzet van 14,53 miljard dollar. De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 4,2 miljard dollar, terwijl de vrije kasstroom 0,6 miljard dollar steeg tot 1,9 miljard dollar. Outlook IBM herhaalde de verwachting dat de omzetgroei over het hele jaar bij constante wisselkoersen rond de 5 procent zal bedragen met een vrije kasstroom van circa 12 miljard dollar. Het aandeel IBM noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

