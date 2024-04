Heijmans aan de slag met bewegwijzering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een nieuwe order gekregen van de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Dit maakte de bouwer woensdag bekend. Heijmans gaat de blauwe borden op vier van de zes percelen van het hoofdwegennet en onderliggende wegennet vervangen en plaatsen. Binnen het project is extra aandacht voor duurzaamheid en veiligheid. De overeenkomst heeft een contractwaarde van 55 miljoen over een periode van vier jaar. Het aandeel Heijmans noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 17,28 euro. Bron: ABM Financial News

