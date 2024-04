CFO: verbeterde vooruitzichten bij Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Door onder meer de goede prestaties bij de gasactiviteiten heeft Vopak de outlook voor 2024 kunnen verhogen. Dit zei CFO Michiel Gilsing in gesprek met ABM Financial News. Vopak rekent nu voor heel 2024 op een EBITDA, inclusief participaties en exclusief bijzondere uitgaven, van 900 tot 940 miljoen euro. Dat was 880 tot 920 miljoen euro, terwijl de analistenconsensus op 914 miljoen euro ligt. Na een sterk 2023 zag Vopak de omzet in het eerste kwartaal wel wat dalen, maar dat was vooral het gevolg van een aantal desinvesteringen. Op jaarbasis steeg de winst wel en nam het cash rendement toe van 15,4 naar 17,0 procent. Volgens Gilsing presteerde het onderdeel olie goed, maar zat de grootste verbetering bij de divisie gas. Dit terwijl het onderdeel chemie wat bleef tegenvallen, aldus de CFO. Gilsing merkte op dat de geopolitieke onrust de vraag naar opslag vergroot. Door de situatie in het Midden-Oosten moeten veel schepen een omweg maken rondom Afrika. De transitie naar verduurzaming verloopt nog niet geheel naar wens van Gilsing. Voor biobrandstof gaat dat wel volgens verwachting, maar de transitie naar ammoniak en waterstof is relatief duur en complex, aldus de CFO. Bron: ABM Financial News

