Positieve jaarstart bij MotorK

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt. Dat maakte de Britse softwareproducent met een notering in Amsterdam woensdag bekend. De jaarlijkse terugkerende omzet steeg met 26 procent van 27,9 naar 35,1 miljoen euro. De toegezegde jaarlijks terugkerende omzet was nog 4 miljoen euro hoger, namelijk 39,1 miljoen euro. Het bedrijf, met een notering op het Amsterdamse Damrak, maakt software, waaronder websites en programma's voor klantmanagement, voor autodealers en autoproducenten. "In het eerste kwartaal hebben we opnieuw een kwartaal met groei gerealiseerd. De jaar-op-jaar stijging van de terugkerende omzet bevestigt onze strategie en uitvoering in de afgelopen perioden. We zullen de komende kwartalen hard werken om extra groei en aanhoudende discipline op het gebied van de kosten te beken, zodat we onze doelstellingen voor het hele jaar kunnen halen", zei Marco Marlia, mede-oprichter en CEO van MotorK. De facturering via terugkerende servicecontracten bedroeg 8,5 miljoen euro, een stijging van 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en goed voor 76 procent van de totale omzet, wat volgens MotorK een voortdurende verbetering van de omzetmix aantoont. Outlook Met een pijplijn van 20 miljoen euro in de segmenten Retail en Enterprise, heeft MotorK naar eigen zeggen een goed zicht op de omzet in de rest van het jaar. MotorK rekent voor 2024 op 50 miljoen euro aan toegezegde jaarlijks terugkerende omzet. Verder herhaalde MotorK dat het voor dit jaar uitgaat van een positieve contante EBITDA. Verder maakte het bedrijf bekend dat het vandaag de benoeming heeft aangekondigd van Helen Protopapas als niet-uitvoerend directeur van het bedrijf, na het aftreden van Mauro Pretolani. De benoeming zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de volgende jaarvergadering op 30 mei. Bron: ABM Financial News

