Kering voorziet scherpe winstdaling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kering verwacht in de eerste helft van dit jaar een scherp lager operationeel resultaat te realiseren, nadat de omzet over het eerste kwartaal daalde en de vraag in China zwak bleef. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Franse eigenaar van luxemerken als Gucci. Over de eerste drie maanden van dit jaar daalde de omzet op jaarbasis met 11 procent naar 4,5 miljard euro. Dit kwam overeen met de consensus, waarin werd uitgegaan van 4,51 miljard euro aan omzet. Op een vergelijkbare basis was de afname in de omzet nog altijd 10 procent. Bij het merk Gucci daalde de omzet met 21 procent tot 2,08 miljard euro, conform de prognoses van analisten. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet hier met 18 procent. Kering waarschuwde vorige maand al voor omzetdruk in het eerste kwartaal, vanwege een zwakke vraag in China en Azië-Pacific. Lichtpunt is dat de nieuwe collectie goed is ontvangen, aldus Kering. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.