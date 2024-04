Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 540,00 naar 560,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Michael Roeg. ASMI presenteerde in het eerste kwartaal een stuk beter dan verwacht, aldus Roeg. En de outlook werd ook verhoogd. Voor het tweede kwartaal zei ASMI dinsdagavond te rekenen op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro. Daarmee is het bedrijf 6 tot 8 procent positiever gestemd dan Degroof en de consensus. Roeg merkte wel op dat de nieuwe outlook eigenlijk in lijn is met de analistenverwachtingen van drie maanden terug, die vervolgens neerwaarts werden bijgesteld. "Kortom, de taxaties zouden terug moeten keren naar waar ze voorheen lagen", vindt de analist. Al met al een "bemoedigende" kwartaalupdate volgens Roeg, die daarom zijn omzettaxaties met 4 procent verhoogde voor 2024 en met 5 procent voor 2025. Ook gingen de verwachtingen van de analist voor de brutomarge omhoog. Die brutomarge kwam afgelopen kwartaal flink hoger uit dan verwacht. En ook voor de tweede jaarhelft was ASMI positief over de marge, zag Roeg. Het aandeel ASMI steeg woensdag met 11,5 procent naar 592,60 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.