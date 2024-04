Beursblik: goede start voor Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag in een rapport. De groei was sterker dan voorzien, aldus Kepler. Waar Heineken een autonome omzetgroei van 9,4 procent meldde, had de consensus op 7,2 procent gerekend. De brouwer deed het volgens Kepler beter dan voorzien in de regio's Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa en Azië. In de Amerika's presteerde de brouwer conform verwachting en in Europa zat Heineken wat lager dan verwacht, aldus Kepler. Heineken herhaalde de outlook voor 2024 en sprak van aanhoudende moeilijke en onzekere omstandigheden. "Per saldo verwachten wij niet dat de consensus veel zal veranderen", aldus Kepler. "Concluderend kunnen we stellen dat Heineken het jaar solide startte, terwijl de markt vermoedelijk de gunstige vergelijkingsbasis in bijvoorbeeld Vietnam en Nigeria onderschatte", schreef Kepler. De bank ziet Vietnam nog altijd geleidelijk aantrekken en de Latijns-Amerikaanse markten blijven veerkrachtig. Kepler heeft een koopadvies op Heineken met een koersdoel van 100,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met 0,4 procent naar 91,00 euro. Bron: ABM Financial News

