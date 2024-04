Beursblik: Vopak profiteert van robuuste vraag naar tankopslag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft woensdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers de outlook verhoogd, terwijl de tankopslagspecialist de schulden wist terug te dringen. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies in een rapport. Vopak rekent nu voor heel 2024 op een EBITDA, inclusief participaties en exclusief bijzondere uitgaven, van 900 tot 940 miljoen euro. Dat was 880 tot 920 miljoen euro, terwijl de analistenconsensus op 914 miljoen euro ligt. De outlook voor de investeringen bleef onveranderd. Op basis van de nieuwe outlook voorziet Kerstens dat de consensus met enkele procenten zal worden verhoogd. De EBITDA van Vopak daalde in het eerste kwartaal van 2024 met 6 procent naar 235,0 miljoen euro. Maar dat was wel 4 procent beter dan de consensus van 227,0 miljoen euro. Gecorrigeerd voor desinvesteringseffecten van 21 miljoen euro steeg de EBITDA met 3 procent als gevolg van de robuuste vraag naar opslag, aldus Kerstens. Ook wees de analist op de groei van de bezettingsgraad. Die steeg met 100 basispunten op jaarbasis en 200 basispunten op kwartaalbasis naar 93 procent, ondanks de uitdagende marktomstandigheden en een stevige doorvoer in gasterminals, aldus Kerstens. Vopak profiteerde onder meer van de verminderde oliecapaciteit in Europoort Rotterdam, evenals van de stijgende vraag naar olie en het verleggen van de handelsstromen. Verder zag Kerstens dat de nettoschuld werd verlaagd naar 1,8 keer EBITDA in het eerste kwartaal van 2024. Dat was 2,0 in 2023 en 3,2 in 2021. Als doelstelling hanteert Vopak een bandbreedte van 2,5 tot 3,0, na de desinvestering van 9 terminals. Volgens Jefferies is er ook voldoende ruimte voor Vopak om te kunnen investeren in groei. Kerstens heeft een Houden advies voor het aandeel Vopak met een koersdoel van 35,00 euro. info@abmfn.nl

