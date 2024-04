Jefferies haalt Randstad van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het advies voor Randstad verhoogd van Underperform naar Houden met handhaving van het koersdoel op 42,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Kean Marden, nadat Randstad dinsdag met kwartaalcijfers kwam. Jefferies verlaagde de raming voor de winst per aandeel in 2024 met 5 procent, maar ziet te weinig reden meer voor een verkoopadvies. Volgens Jefferies gaf Randstad aan dat er zich in de voorbije weken een stabilisering in de uitzendvolumes aftekende in een markt die al enige tijd onder druk staat. Daarbij versterkte Randstad de eigen gelederen voor het eerste in zes kwartalen. Volgens Jefferies signaleerde Randstad dinsdag de eerste positieve signalen en repte het bedrijf van een uitbodeming. De zakenbank merkte op dat de koers van Randstad inmiddels het koersdoel nadert. Dit koersdoel is volgens Jefferies een goede balans tussen risico en rendement voor de komende 12 maanden met een neerwaarts risico van 24 procent in het geval van een recessie en met een opwaarts risico van 33 procent in het geval van een herstel naar een gemiddelde cyclus. Het aandeel Randstad sloot dinsdag op 45,00 euro. Bron: ABM Financial News

