Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,9 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,0 procent hoger op 874,79 punten.

De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Het belooft opnieuw een drukke cijferdag te worden, nadat Tesla dinsdagavond na cijfers meer dan 13 procent steeg.

Diverse bedrijven, waaronder General Motors, UPS en GE Aerospace, werden dinsdag op Wall Street beloond voor hun goede kwartaalcijfers. Beleggers hopen dat de cijfers van techreuzen de komende dagen zullen overtuigen.

"Het is echt wachten op de bedrijfsresultaten van grote namen als Tesla, Meta Platforms, Alphabet en Microsoft", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op dinsdag.

Tesla rapporteerde dinsdagavond nabeurs een scherpe daling van de winst in het afgelopen kwartaal, terwijl de omzet ook terugliep. De fabrikant van elektrische auto's wil nu eerder dan verwacht goedkopere modellen lanceren. Het aandeel schoot nabeurs ruim 13 procent omhoog.

"De commotie rond Iran en Israël lijkt wat te verdwijnen en beleggers kunnen zich weer richten op de fundamentals en kwartaalresultaten", aldus marktstrateeg Art Hogan van B Riley Wealth Management.

"Het herstel van de beurzen deze week lijkt vooral aangejaagd door afnemende geopolitieke risico's dan door grote wijzigingen in de economische verwachtingen", aldus CIO Louis Navellier van Navellier. "Dit ondersteunt de motivatie om op de dip te kopen." Volgens de expert staat er nog veel geld langs de zijlijn.

Analisten van ANZ Research stelden daarnaast dat zwakke Amerikaanse macrocijfers de hoop heeft aangejaagd dat de Federal Reserve een ruimer monetair beleid kan gaan voeren. De inkoopmanagersindices in de VS liepen in april terug tot het laagste niveau in vier maanden.

De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat handelaren de situatie in het Midden-Oosten bleven volgen en de kansen afwogen van verstoringen in de olieaanvoer door de spanningen in de regio. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent hoger op 83,36 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend stegen de olieprijzen nog wat verder.

De euro/dollar noteerde op 1,0704. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0701.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het eerste kwartaal iets meer omzet en orders geboekt dan voorzien, maar vooral de sterke stijging van de marge viel op. ASMI presenteerde een kwartaalomzet van 639 miljoen euro, aan de bovenkant van de afgegeven outlook, en een orderinstroom van 698 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal zei ASMI te rekenen op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro. Bij de jaarcijfers sprak ASMI nog van dezelfde omzet als in de eerste drie maanden, ofwel 600 tot 640 miljoen euro.

KPN heeft naar eigen zeggen een solide jaarstart achter de rug, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd na de overname van Youfone. KPN mikt nu op een aangepaste EBITDA na leases van 2.500 miljoen euro en een vrije kasstroom van 890 miljoen euro. Dit was in de oude outlook 2.480 miljoen en 880 miljoen euro.

Vopak heeft de outlook voor 2024 verhoogd. Vopak rekent nu voor heel 2024 op een EBITDA, inclusief participaties en exclusief bijzondere uitgaven, van 900 tot 940 miljoen euro. Dat was 880 tot 920 miljoen euro, terwijl de analistenconsensus op 914 miljoen euro ligt.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.

Wereldhave heeft woensdag de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, nadat de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal.

IMCD neemt in Spanje Cobapharma over. Financiële details werden niet gemeld.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 1,2 procent tot 5.070,55 punten. De Nasdaq steeg 1,6 procent tot 15.606,64 punten en de Dow Jones-index won 0,7 procent tot 38.503,69 punten.