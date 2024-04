Vopak verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft, niet geheel verrassend, de outlook voor 2024 verhoogd. Dit bleek woensdag voorbeurs bij de kwartaalcijfers van het tankopslagbedrijf. Vopak rekent nu voor heel 2024 op een EBITDA, inclusief participaties en exclusief bijzondere uitgaven, van 900 tot 940 miljoen euro. Dat was 880 tot 920 miljoen euro, terwijl de analistenconsensus op 914 miljoen euro ligt. Analist Quirijn Mulder van ING voorzag een positieve verrassing, met name omdat de outlook van het bedrijf en daardoor ook de consensuscijfers naar zijn mening te voorzichtig waren. Voor de langere termijn blijft Vopak vasthouden aan een proportioneel operationeel cash rendement van meer dan 12 procent. De markt houdt voor 2024 rekening met 13,8 procent. Resultaten De omzet daalde in het eerste naar 328 miljoen euro. Dit was iets minder dan de consensusverwachting van 330 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 was de omzet nog 362 miljoen euro. Indien aangepast voor 44 miljoen euro aan desinvesteringen steeg de omzet overigens met 3 procent op jaarbasis, aldus Vopak. De EBITDA, inclusief participaties en exclusief bijzondere posten, bedroeg 235 miljoen euro, terwijl de consensus op 227 miljoen euro lag. De consensus had een bandbreedte van 225 tot 241 miljoen euro. De nettowinst steeg op jaarbasis van 103,1 naar 105,8 miljoen euro, ofwel 0,85 euro per aandeel. Hier werd rekening gehouden met 91 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

