IMCD neemt Spaanse Cobapharma over

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt in Spanje Cobapharma over. Dit maakt de distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten woensdag bekend zonder financiële details te noemen. Cobapharma bestaat sinds 2011 en heeft twintig werknemers en een hoofdkantoor Barcelona. Het bedrijf werkt met een breed assortiment farmaceutische ingrediënten en realiseerde in het afgelopen jaar een omzet van circa 19 miljoen euro. Het aandeel IMCD sloot dinsdag 1,9 procent hoger op 154,35 euro. Bron: ABM Financial News

