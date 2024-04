Update: Wereldhave handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft woensdag de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, nadat de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal. Dit bleek uit een update van het vastgoedfonds. Wereldhave blijft onverminderd mikken op een direct resultaat per aandeel van 1,75 euro en een vergelijkbare huurgroei van 5 procent in 2024. CEO Matthijs Storm benadrukte dat externe groei een ambitie voor de lange termijn blijft. "Voor nu blijft onze prioriteit om een koper te vinden voor onze Franse panden en het vrijmaken van kapitaal uit Nederland via joint ventures of verkopen", aldus de topman. De plannen voor Nederland heeft Wereldhave vanwege het nieuwe belastingregime in het land. De opbrengsten wil Wereldhave gebruiken voor het versterken van de balans en om de schuldgraad omlaag te krijgen. Aan het einde van het kwartaal stond de schuldgraad op 41,5 procent tegen 42,7 procent aan het einde van 2023. De schuld kwam uit op 913,8 miljoen euro tegen 915,8 miljoen euro eind 2023. Het Belgische deel van de portefeuille profiteerde van een waardestijging, aldus Storm. De bruto huurinkomsten stegen met 9,5 procent tot 41,9 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder, vooral door een gunstige indexering en positieve leasing spreads. Het directe resultaat per aandeel liep evenwel met bijna 12 procent terug tot 0,41 euro. Dit had te maken met enkele negatieve factoren, waaronder herfinancieringen.Storm merkte op dat de panden die het inmiddels failliet gegane Big Bazar huurde, inmiddels weer zijn verhuurd tegen een hogere huurprijs. Storm merkte op dat de panden die het inmiddels failliet gegane Big Bazar huurde, inmiddels weer zijn verhuurd tegen een hogere huurprijs. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

