FDA waarschuwde Philips over Chinese CT scanners

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse medische toezichthouder FDA heeft in februari een waarschuwingsbrief gestuurd aan Philips over de CT-scansystemen die worden gemaakt in een fabriek in China maakt. Dat blijkt uit een brief waarop analisten Jefferies dinsdag attenderen in een rapport.

De kwaliteit van de CT-scan- en ultrasone beeldsystemen die Philips maakt in Suzhou in China zou zijn aangetast, staat in de brief, omdat ze niet volgens Amerikaanse kwaliteitseisen worden gemaakt, verpakt, opgeslagen of geinstalleerd. Aanleiding was een inspectie door de FDA in oktober vorig jaar.

Zo zou een werkwijze voor een aangepast ontwerp van een datakabel niet zijn goedgekeurd. Ook gaf Phlips geen informatie dat medewerkers getraind zijn in de aangepaste werkwijze, om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet, volgens de toezichthouder.

Verder zou Philips aanpassingen die werden gedaan na bepaalde problemen niet hebben gerapporteerd, zoals softwarefouten waardoor beelden gespiegeld op ondersteboven werden getoond, wat kon leiden tot een verkeerde diagnose.

De problemen die de FDA benoemt lijken relatief klein, volgens de analisten van Jefferies, maar een brief als deze is volgens hen nooit triviaal. Het brengt bovendien opnieuw Philips in verband met kwaliteits- en veiligheidsproblemen en dat zal beleggers de wenkbrauwen doen fronsen. Het aandeel, dat afgelopen maand goed presteerde met een plus van 5 procent, kan daardoor weer een stap terug doen.

De analisten merken op dat er geen berichten zijn over schadelijke gevolgen voor patiënten en dat Philips nauw samenwerkt met de FDA en dat het bedrijf geen substantiële financiële gevolgen verwacht. Ze herinneren echter ook aan de gang van zaken na een inspectie van een Philips-fabriek in Cleveland in 2010, die werd gevolgd door een dergelijke waarschuwing en uiteindelijk de sluiting van de fabriek in 2018.

Jefferies blijft een verkoopadvies houden op het aandeel vanwege de risico's van verlies van marktaandeel in Imaging, letselschadeclaims en vertraagd winstherstel.