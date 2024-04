Positieve dag op Beursplein 5

(ABM FN-Dow Jones) Het was een positieve dag op de Amsterdamse beurs, met de AEX die een procent hoger sloot op 874,79 punten.

Nu de situatie in het Midden-Oosten niet escaleert, zoals voor het weekend nog werd gevreesd, keren beleggers volgens analist Salah Bouhmidi van IG terug uit de veilige havens die zij vorige week opzochten. Daarbij zijn volgens investment manager Simon Wiersma van ING koopjesjagers weer actief.

Vanochtend bleek uit de inkoopmanagersindices dat de economie in de eurozone in april harder groeide dan verwacht. Deze inkoopcijfers lieten voor de VS juist meer tegenwind zien.

"Een goede start van het jaar", zei Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, over de ontwikkelingen in Europa.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zag de Amerikaanse economie "juist momentum verliezen".

Vanavond staan de cijfers van Tesla op het menu, de eerste uit de bekende groep van grote Amerikaanse technologiebedrijven, de zogenaamde Magnificent 7. Later deze week volgen ook nog Meta, Alphabet en Microsoft.

Deze week presenteren niet minder dan 158 bedrijven uit de S&P 500 en 173 bedrijven in de STOXX 600 resultaten over het eerste kwartaal.

De obligatierentes daalden, goud werd goedkoper en de euro/dollar steeg naar 1,0699.

Olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX hadden Randstad en AkzoNobel het lastig, nadat zij voorbeurs met cijfers kwamen. De uitzender werd 7,2 procent goedkoper en de verfspecialist daalde met 6,9 procent.

Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Randstad na de cijfers. Ondanks een makkelijkere vergelijkingsbasis zag Degroof de omzet nog niet echt herstellen. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal "een paar miljoen" euro lager uit dan verwacht en de analisten schreven dit toe aan druk op de brutomarge.

Over de cijfers van Akzo lieten analisten zich redelijk positief uit. Zo sprak JPMorgan van solide cijfers. Mogelijk dat beleggers geschrokken zijn van een juridisch geschil in Australië. "We zijn van mening dat we een sterke zaak hebben", antwoordde CEO Grégoire Poux-Guillaume op vragen in een toelichting op de resultaten. "En we zijn goed verzekerd", benadrukte de topman.

Ook ArcelorMittal had een moeilijke dag en verloor 2,7 procent. De mondiale staalproductie is na een opleving in februari toch weer gedaald in maart.

Prosus ging aan de leiding in de hoofdindex en won 3,5 procent. ASMI steeg 3,1 procent. Vanavond komt het bedrijf met kwartaalcijfers.

Verder won ASML 2,6 procent.

In de AMX steeg Just Eat Takeaway 3,1 procent en Inpost 2,1 procent. Allfunds won 1,7 procent. Analisten van Jefferies waren te spreken over de door Allfunds gepresenteerde resultaten en herhaalden hun koopadvies.

Fugro en Aperam verloren daarentegen 1,5 en 1,8 procent.

Bij de smallcaps sloot Vivoryon liefst 26,3 procent in het groen. BAM won 4,7 procent. NSI en Fastned verloren krap 4 en 4,7 procent. NSI noteerde wel ex-dividend.

Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse beurzen flink in het groen. De S&P steeg een procent en de Nasdaq 1,5 procent. In de VS was het al een drukke dag met kwartaalcijfers. Onder meer Pepsico, Lockheed Martin en UPS kwamen met cijfers.

