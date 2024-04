Beursblik: hogere biervolumes bij Heineken verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen op jaarbasis, terwijl de omzet ook is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Op kwartaalbasis zou volgens de markt wel sprake zijn van krimp.

De biervolumes zijn afgelopen kwartaal volgens de analisten uitgekomen op 55,7 miljoen hectoliter, van 54,8 miljoen hectoliter in het eerste kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal kwamen de biervolumes uit op 59,4 miljoen hectoliter.

Dit zou voor het eerste kwartaal een autonome volumegroei van 2,5 procent op jaarbasis betekenen. In het vierde kwartaal was nog sprake van een krimp van 3,2 procent en in het eerste kwartaal van 2023 daalden de biervolumes met 3,0 procent.

In alle regio's was afgelopen kwartaal sprake van groei, volgens de consensus. Analisten rekenen op een plus van 2,6 procent in de Amerika’s, een groei van 5,3 procent in Asia Pacific en een groei van 2,7 procent in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. In Europa zou de groei afgelopen kwartaal uitgekomen zijn op slechts 0,3 procent.

Zowel in Europa als Latijns-Amerika zou Heineken moeten kunnen profiteren van relatief gunstige kostprijzen en in Europa van kostenbesparingen, denken analisten van Jefferies.

De omzet in het eerste kwartaal wordt door de analisten die bijdroegen aan de consensus geschat op ruim 6,9 miljard euro, een autonome groei (beia) van 7,2 procent. In het eerste kwartaal een jaar geleden kwam de omzet uit op 6,4 miljard euro, toen met een groei van 8,9 procent. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de omzet 7,8 miljard euro, toen goed voor een autonome groei van 4,8 procent.

In alle regio's was afgelopen kwartaal sprake van een omzetgroei, verwachten de analisten. In de regio Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa wordt zelfs gerekend op een groei van 22,2 procent.

Outlook

Bij de jaarcijfers sprak Heineken de verwachting uit dat de operationele winst dit jaar autonoom zal stijgen met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. Deze bandbreedte was volgens de brouwer ruim vanwege de geopolitieke en macro-economische omstandigheden.

Analisten van Barclays verwachten dat 2024, na vele jaren van teleurstellingen, een beter jaar zal worden voor Heineken. Veel tegenwind de afgelopen periode werd bepaald door de macro-economie, aldus de bank, die wees op de hoge inflatie en stijgende grondstoffenprijzen.

Voor 2024 rekent de markt op een omzet van 31,8 miljard euro, met een autonome groei van 6,1 procent en een stijging van de operationele winst met 7,3 procent autonoom. De biervolumes stijgen dit jaar vermoedelijk met 2,1 procent autonoom, denken de analisten.

Heineken opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag licht hoger op 91,28 euro.