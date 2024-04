Veel meer winst dan verwacht voor Lockheed Martin Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het eerste kwartaal solide resultaten geboekt en wist de winstverwachtingen ruimschoots te overtreffen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse defensiespecialist. Lockheed Martin-CEO Jim Taiclet sprak in een toelichting van een sterke jaarstart. En op basis hiervan denkt de topman ook dat het bedrijf in staat zou moeten zijn de in januari afgegeven outlook voor heel 2024 te realiseren. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 17,2 miljard dollar, ten opzichte van 15,1 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde wel, van 1,7 miljard naar 1,5 miljard dollar. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst per aandeel 6,39 dollar. Dat was 6,61 dollar een jaar eerder. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende echter op een daling van de aangepaste winst per aandeel tot 5,82 dollar. Het orderboek van het defensiebedrijf was eind maart 159 miljard dollar groot. Outlook Voor 2024 verwacht Lockheed nog steeds een omzetgroei naar 68,5 tot 70,0 miljard dollar. De omzet bedroeg in 2023 67,6 miljard dollar, toen een stijging van ongeveer 2,5 procent op jaarbasis. De winst per aandeel zal naar verwachting uitkomen op 25,65 tot 26,35 dollar. Het aandeel Lockheed Martin steeg dinsdag voorbeurs met 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

