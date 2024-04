Winstgroei Halliburton sterker dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het eerste kwartaal van 2024 minder winst behaald, maar aangepast voor bijzondere posten steeg de winst harder dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse oliedienstverlener. In het eerste kwartaal steeg de omzet naar 5,8 miljard dollar ten opzichte van 5,7 miljard dollar een jaar geleden. De divisie Completion and Production droeg 3,4 miljard dollar bij aan de omzet, licht minder dan een kwartaal eerder. De inkomsten uit Drilling stegen wel, van 2,3 naar 2,4 miljard dollar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 606 miljoen dollar. Dat was minder dan de 651 miljoen dollar vorig jaar. Op aangepaste basis steeg de winst per aandeel echter van 0,72 naar 0,76 dollar. De markt rekende op 0,74 dollar. Outlook CEO Jeff Miller sprak dinsdag van een solide eerste kwartaal. "Een goede basis voor onze verwachtingen voor de toekomst", aldus de topman. Het aandeel Halliburton steeg dinsdag voorbeurs met 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

