General Motors verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft dinsdag de outlook voor het lopende boekjaar 2024 verhoogd en presteerde met de aangepaste winst per aandeel beter dan verwacht. Dit bleek dinsdag bij de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het gehele boekjaar wordt nu een aangepast EBIT verwacht van 12,5 tot 14,5 miljard dollar tegen eerder 12,0 tot 14,0 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt nu verwacht uit te komen tussen de 9,00 en 10,00 dollar tegen eerder 8,50 en 9,50 dollar. De nettowinst zoals deze toekomt aan de aandeelhouders komt naar verwachting nu uit tussen 10,1 en 11,5 miljard dollar tegen eerder 9,8 tot 11,2 miljard dollar. De prognose voor de aangepaste vrije kasstroom ging van een bandbreedte van 8,0 tot 10,0 miljard dollar omhoog naar een range van 8,5 tot 10,5 miljard dollar. Eerste kwartaal De omzet van het bedrijf steeg over de eerste drie maanden van dit jaar van 39,985 miljard naar 43,014 miljard dollar. De aangepaste EBIT steeg 1,8 procent van 3,803 miljard naar 3,871 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 2,21 naar 2,62 dollar, waar door analisten 2,13 dollar voor was verwacht. De koers van het aandeel General Motors wordt verwacht dinsdag 2,6 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.